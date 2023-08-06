小物などお買い得な福袋 ポケモンカード クレイバースト ポケモンカードゲーム

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購入後、冷暗所にて大切に保管していますが、擦れ傷等細かく気にされる方の購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品をご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードゲーム強化拡張パッククレイバースト2箱の新品、未開封の出品です。購入後、冷暗所にて大切に保管していますが、擦れ傷等細かく気にされる方の購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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