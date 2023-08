特別オファー THE ALFEE 45th Anniversary Blu-ray ミュージック

即購入OKです。

THE ALFEE 45th Anniversary Blu-ray



中古品ですので完品をお求めの方はご購入をお控えください。

■状態

・ケース:

少しスレがありますが、目立つ傷や汚れはありません。

・ディスク:

目立つ傷なくきれいです。問題なく視聴できました。

状態をご確認頂きご検討ください。

同梱につきましては、1つにまとめられる場合と、別々に購入をお願いする場合があります。

他質問などありましたらご連絡下さい。

宅急便コンパクトでの発送です。

値下げ交渉は受け付けておりません、ご容赦ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

