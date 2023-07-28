正規店仕入れの 【早い者勝ち】編み ニット レイヤード グランジ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

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※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。

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※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。

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※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

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A 未使用、もしくは新品同様の良好な状態

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C外観に多少のスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

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商品はすべて鑑定済みの正規品です。 万が一偽造品だった場合は返金対応いたしますので、 安心してご購入下さいませ。

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何かご質問がございましたらお気軽にコメントください!

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#OKIの古着検索タグ⤴︎⤴︎写真にて状態の確認をお願い確認致します。□表記サイズ□L□実寸サイズ □着丈56身幅65肩幅65袖丈70 ※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。 ※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。 ※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。□コンディションランク□B※汚れなどはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。S 新品・タグ付き A 未使用、もしくは新品同様の良好な状態 B 全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない 状態 C外観に多少のスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度 D状態が悪く使用感の強いお品 □ご購入に関しまして□商品はすべて鑑定済みの正規品です。 万が一偽造品だった場合は返金対応いたしますので、 安心してご購入下さいませ。 他にもauralee オーラリー digawel ディガウェル needles ニードルスfacetasmファセッタズムBEAMS ビームスlSTUDIOUS ステュディオスyoke ヨークsulvam サルバムkudos クードスlittlebig リトルビッグdiscoveredディスカバードavalone アヴァロンdairiku ダイリクkiko kostadinov キココスタデイノフmartine rose マーティンローズdoublet ダブレットJOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダードCOMME des GARCONS コムデギャルソンCOMOLI コモリGANRYU ガンリュウjohn lawrence sullivan ジョンローレンスサリバンkolor カラーLAD MUSICIAN ラッドミュージシャンN.HOOLYWOOD エヌハリウッドUnder Cover アンダーカバーUNUSED アンユーズドY-3 ワイスリーstein シュタインuru ウルallege アレッジkaiko カイコjieda ジエダsunsea サンシー など多く出品しております！何かご質問がございましたらお気軽にコメントください!

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