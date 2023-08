◼︎マイヤ・プリセツカヤ「ダンスのディーバ」

※内容については、画像3枚目をご参照下さい。

DVD1枚

NTSC (リージョンコード:0)

4:3

カラー/モノクロ

中古☆マイヤ・プリセツカヤ「ダンスのディーバ」(DVD)

PCMステレオ

片面二層ディスク

英・独・仏・西語字幕(インタビュー)

収録時間:124分(バレエ71分/インタビュー53分)

発売:2006年4月

レーベル:Opus Arte

品番:2054938

※日本語字幕・日本語解説書は付いておりません。

※ ケースには多少のスレや使用感がございます。

※自宅保管のため、ご理解いただける方にお譲りしたいと思います。

※発送後の配送に関わる事故については責任を負えません。ご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

