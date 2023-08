大注目 1980's~90's【★VINTAGE tee シリーズ★】The CLASH Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1980 VINTAGE tee

こちらは80年代後半~90年代前半頃の1枚になります♪

FRUITS OF THE ROOM フルーツオブザルーム

納得の行くVINTAGEtee!

なかなかの熱いティシャツです!

サイズ的にも、丈のバランスが通常のものより

1センチ程短くバランスの良いボディです!

ゴールデンサイズだと!

定番の人気が確立された

オールドTeeですので是非とも!

vintage古着店でも

レベルの高いティシャツです。

デザインは、同じ物はよく見かけますが

手にとって見てもらうとわかるとは

思いますが雰囲気が違います♪

VINTAGE tee のオーラ出てます♪

状態は物凄く良いデスし

いい味出してます!

存在感バツグン!

vintageにご理解いただける方

エイジングとして、ご理解の程

宜しくお願い致します。

#バンドTシャツ

#SWANKYS #スワンキーズ

#space INVADERS

#スペースインベーダーズ

#KINGS WORLD RECORD

#キングスワールドレコード

#KWR

#アンダーカバー

#UNDERCOVER

#MWOBHM

#M.W.O.B.H.M

#SPACEBUG

#スぺースバグ

#バウンティーハンター

#BUNTYHUNTER

#PEEL&LIFT

#ピールアンドリフト

#viviennewestwood

#ヴィヴィアンウエストウッド

#worlds end

#ワールズエンド

#SEX PISTOLS

#セックスピストルズ

#sid #シド

#SEDITIONARIES #セディショナリーズ

#ダムド#The Damned

#クラッシュ#The Clash

#ザ・ジャム#The Jam

#999 #666

#バズコックス#Buzzcocks

#リッチ・キッズ#Rich Kids

#クラス#Crass

#パティ・スミス#Patti Smith

#テレヴィジョン

#ラモーンズ#Ramones

#ジョニー・サンダース #Johnny Thunders

#リチャード・ヘル #Richard Hell

#ジョニー・サンダース&ハートブレカーズ #Hertbreakers

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シックスシックスシックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

