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満点の BTS 公式トレカ　ジョングク　リリイベ　カードお渡し会　run アイドル

商品の説明

ジョングク RUN リリイベ 手渡しトレカ
ももいろクローバーz 百田夏菜子　赤　レッド

straykids 5STAR MMT トレカ 特典 トレカ コンプリート
ジョングクから直接手渡ししてもらったカードです。
非売品 King＆Prince ホンダ ポスター

なにわ男子 道枝駿佑 まとめ売り7点セット　ハンガー　ポスター　パネル
スリーブ＋硬質ケースに入れ、防水対策をして発送させて頂きます。
〖期間限定お値下げ〗 INI ポップアップ アクスタ トレカ 缶バッジ 尾崎

straykids THE SOUND ソニミュ ラキドロ フィリックス
大切にフォトフォルダーに入れて保管していましたが、保管中や初期からの傷や汚れ、痛みなど御了承と御理解頂ける方でお願い致します。
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長期保管に理解の無い方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮ください。
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人気グループ···BTS
ジャニーズWEST Mixed Juice キャップ ピンク　小瀧望
グッズ種類···その他
欅共和国 2019 田村保乃 サインボール
ジャンル···韓流/KPOP
NCT DREAM CANDY MD スペシャル ヘチャン

当日発送可能！dear tiara盤 Mr.5 King & Prince
人気グループ···BTS
straykids ペンライト セット
グッズ種類···その他
ENHYPEN アンケートトレカ
ジャンル···韓流/KPOP

(最終値下げ中)King&Prince 平野紫耀 アクスタ 3点セット

商品の情報

商品の状態新品、未使用

超特急/カイ/小笠原海/初代ペンライト/EBiDAN
ジョングク RUN リリイベ 手渡しトレカジョングクから直接手渡ししてもらったカードです。スリーブ＋硬質ケースに入れ、防水対策をして発送させて頂きます。大切にフォトフォルダーに入れて保管していましたが、保管中や初期からの傷や汚れ、痛みなど御了承と御理解頂ける方でお願い致します。長期保管に理解の無い方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮ください。BTS バンタン 防弾少年団 ソクジン ジン JIN ユンギ SUGA ホソク J-HOPE ホビ ナムジュン RM ジミン JIMIN テヒョン テテ V ジョングク JUNGKOOK 2nd muster 3rd muster 5th muster ペンミ ソウルコン 君に届く アンカバ HEA ハピエバ LYS SYS loveyourself speak your self final ヨーロッパ Europe ニューヨーク NY memories wings 花様年華 butterfly dream memories メモリーズ トレカ フォトカード ミニフォト人気グループ···BTSグッズ種類···その他ジャンル···韓流/KPOP人気グループ···BTSグッズ種類···その他ジャンル···韓流/KPOP

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商品の状態新品、未使用

満点の BTS 公式トレカ　ジョングク　リリイベ　カードお渡し会　run アイドル

50分钟前

満点の BTS 公式トレカ　ジョングク　リリイベ　カードお渡し会　run アイドル

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