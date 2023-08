満点の BTS 公式トレカ　ジョングク　リリイベ　カードお渡し会　run アイドル

ジョングク RUN リリイベ 手渡しトレカ

ジョングクから直接手渡ししてもらったカードです。

スリーブ+硬質ケースに入れ、防水対策をして発送させて頂きます。

大切にフォトフォルダーに入れて保管していましたが、保管中や初期からの傷や汚れ、痛みなど御了承と御理解頂ける方でお願い致します。

長期保管に理解の無い方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮ください。

BTS バンタン 防弾少年団 ソクジン ジン JIN ユンギ SUGA ホソク J-HOPE ホビ ナムジュン RM ジミン JIMIN テヒョン テテ V ジョングク JUNGKOOK

人気グループ···BTS

グッズ種類···その他

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

