n 素材:MDF板(E1級、粉体塗装) 無垢材

n 商品サイズ:

デスク:95×59.5×29cm

椅子:35×27×27cm

n 梱包個口:1

n 梱包サイズ:68×30.5×37cm

n 重量(Net weight):9kg

n 重量(Gross weight):11.5kg

n 組立品/完成品:組立品

n アピール情報:

◎ 調整できる鏡でワンランク上の身嗜み

◎ 三箇所引き出しを備える

◎ エレガントな猫脚

◎ インテリアに合せやすいデザイン

◎ 耐久性のある高密度MDFと耐久性のある無垢材でできています。

◎安心の角丸設計で、子供の安全を守ります。

n おすすめポイント

◆01調整できる三面鏡でワンランク上の身嗜み

三面鏡は左右のバランスが重要なメイクやヘアセットで大活躍。蝶番付きで角度固定も安定しています。

左右の鏡は閉じてもさずがの可愛さでほこり防止にもなります。

◆02引き出しを備える

お子様が化粧品や筆記用具を保管するのに役立ちますが、また、適切な保管習慣を開発します。

◆03エレガントな猫脚

ドレッサーとスツールの脚は、エレガントさを感じさせる猫脚になっています。

◆04インテリアに合せやすいデザイン

お部屋に置いても圧迫感無し、軽量なので模様替えの時に移動が楽です。

◆05安全で頑丈

木製の化粧台は、耐久性のある高密度MDFと耐久性のある無垢材でできています。水性塗料は、子供の健康に影響を与えません。

◆06角丸デザイン

安心の角丸設計で、子供の安全を守ります。

◆07安全性テストに合格

EN71などの「玩具の安全性(safety of toys)テスト結果はPASS!」

素材から塗料まで安全でお子様に優しくて頼もしい製品です。

n 材質

MDF、パイン材、強化ガラス

n お手入れ

乾いた雑巾やモップ等で乾拭きしてください

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

