一度のみの着用の美品ですが、4枚目の様に数ミリ程度のシミがついてしまい着なくなったので出品いたします。

クリーニングすれば綺麗に取れます。

De Petrillo(デ ペトリロ)のFEELJACKETフィールジャケットはいわゆるサファリタイプのシャツジャケットでして、両胸ポケット、袖はシャツタイプのカフというカジュアル極まりないデザインです。

とはいえここまでエレガントに見えるというのには秘密があり、その役目は胸元に構築されたVゾーンが担っているように感じます。

シャツやポロなど襟付きのインナーとの相性が高まるようラペルがしっかりと作られていて、そうすることでニットやカットソーを合わせてもワークやミリタリーといったテイストが前に出てこないというのはさすがDe Petrilloという美意識です。

サイズ 48

表地 麻100%

裏地 綿100%

着丈72.5 肩幅44

袖丈65

De Petrillo/デ ペトリロ

Benedetto De Petrillo が、2006年にナポリのフラッタマジョーレに設立した新鋭ファクトリーブランドで、 同氏はナポリの老舗サルト、アントニオ・ピニョッラで職人として従事し、その後新しい自分自身の理想を求め、独自のブランドを立ち上げました。

パターンから丸縫いまでこなせる彼は、ナポリの様々な下請け工房で試作を重ねましたが納得がいかず、やがて自らの工房でサルトで培ったテーラリングの技術をうまく既製服の世界に落とし込んでいます。

スティレラティーノ、タリアトーレ 、ラルディーニ、デ と並ぶブランドで、クルチアーニ、ジョンスメドレー、ザノーネのニットやバルバ、ギ ローバー、エリコフォルミコラのシャツ、PT01、PT05、インコテックス 、ジェルマーノ、GTA、ベルウィッチのパンツと相性抜群です。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···ストライプ

素材···麻

ジップ・ボタン···ボタン留め

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド デペトリロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

