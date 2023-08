★フォロー割

新品 STANDARD CALIFORNIA CHAMPION T1011 XL

⚫︎商品説明

ニードルス / Needles

半袖Tシャツ

⚫︎サイズ

M

⚫︎実寸サイズ(平置き)

着丈→70

肩幅→49

身幅→57

袖丈→24

多少の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

パープル / 紫

⚫︎素材

ポリエステル

⚫︎状態

美品です^_^

☆他のTシャツはこちらからご覧下さい☆

↓↓↓↓↓↓

#わーの古着屋_Tシャツ

2113588

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

