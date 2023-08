休日限定 新品タグ付き　ストライプスカート　ツルバイマリコオイカワ ロングスカート

新品タグ付き

新品タグ付き ストライプスカート ツルバイマリコオイカワ

水色白 ブルー ホワイト

サイズ36

ウエスト62ヒップ103スカート丈88

パニエ ウエスト65ヒップ114スカート丈88

レーヨン56% アセテート44%

パニエ ナイロン100%

リブ部分 綿96% ポリウレタン4%

裏地 ポリエステル100%

美品ですが素人検品、自宅保管のため完璧を求める場合は購入をお控えくださいませ。

Sov、ヨーコチャン 、ツルバイマリコオイカワ、ボーダーズアットバルコニー、チェスティ、モンストーク、セブンテン、セルフォード、ラドロー、フランシュリッペ、ドゥロワー、ヴェルニカ、マイラン、ダニーアンドアン、ヨーコチャン、セシリーバンセンなどお好きな方にもおすすめです!52

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ツルバイマリコオイカワ 商品の状態 新品、未使用

