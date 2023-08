エミキュのパインパフェ柄NOPです。

2回ほど着用しただけの美品です。

黄色はもちろん赤のカーデや小物等でまとめるとかわいいです。

出品を迷っているためお値段高めです。

お値引きは今のところ考えていません。

着 丈:88cm

身 幅:39-47cm

ウエスト:33-50cm

後ろシャーリング、肩紐調整可能

ロリィタ

カジュロリ

EmilyTemplecute

MILK

AngelicPretty

JaneMarple

ルルゲッタ

フルーツ柄

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エミリーテンプルキュート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

