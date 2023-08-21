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【在庫処分】 レアカラー新品!ヴァレンティノガラヴァーニ ネイビー ロックスタッズ 23㎝ サンダル

商品の説明

レアカラー
良品★CELINE・レザー エスパドリーユ ウェッジソール サンダル(35)
新品タグ付！
ほぼ未使用、ビルケンシュトック、チューリッヒ、トープ、26センチ
イタリアが誇る
フェラガモ　Ferragamo　ミュールサンダル
世界最高峰のラグジュアリーメゾン
INED 《SUPERIOR CLOSET》フラットサンダル《A.EMERY》
何も言うことの無い
VEGE nouer ベジ×ヌエール　トングサンダル
ヴァレンティノガラヴァーニの
エルメス　白　３７　新品
ロックスタッズ
新品 38 ステラ マッカートニー エリス サンダル ブラック 黒
プラットフォーム
Louis Vuitton ルイヴィトン サンダル ヒール レザー ウッド 黒
カーフスキン アンクルストラップ
【新品未使用】ダイアナストラップサンダル
ウェッジサンダル
BIRKENSTOCK ビルケン40 BOSTON ボストン サンダル*ff56
です。
YELLO Asteroid deformed wedge sandals
ネイビーカーフ
《army様♡》◆ “DELTA WEDGE SANDAL"
プラットフォームの高さ約3.5㎝
サンダル　サイズ37　Kobarah　コバラ　Camper　カンペール
(地面からインソールまでの高さ
ジルスチュアート【未使用】シューズ
約4.5㎝)
美品 FAEDA グルカサンダル ホワイト
踵の高さ約10.5㎝(足接地面まで)
D.r Martens サンダル
サイズ表記は36 スペイン製
極美品 BALENCIAGA 39 サンダル
23㎝程の方によろしいかと思います。
GUCCI 21年SS 完売品　カラフル　レインボーサンダル　GG 太ヒール
箱付
＜BIRKENSTOCK＞AROSA ビッグバックル サンダル
シューズバッグ2つ付き
IENA サンダル
スペアロックスタッズ2つ付き
２足セット!ジュリアン ヘイクス(Julian Hakes)のサンダル
取り説カード付き
アグ　厚底ファーサンダル　23センチ
ショップバッグ付き
美品✨ロジェヴィヴィエ サンダル ビジュー ストラップ M513
うめだ阪急百貨店本店にて購入
DIESEL サ・スランティ・ヒスト （ヒールレザーサンダル）
138600円のお品です。
SnowMan PUMA サンダル　ラウール、阿部亮平コラボモデル
レア新品タグ付き！
Hermes エルメスサンダル サントリーニ 黒37新品未使用

シャネル　カメリア　ビーチサンダル　ラバーサンダル　ココマーク　36 23センチ
上品可愛い！
MOHEDA モヘダ レザーメッシュサボサンダル サイズ38(24cm)
そんなワードがピッタリな
レディース革サンダル
素晴らしいシューズです。
エルメス　アロハ　サンダル　37 ブルー　中古品
最近発売された現行品シリーズのもので
【最終価格】GUCCI ゴールド　サンダル
このネイビーのものは直ぐに
rochas ファー サンダル ロシャス　drawer スリッパ　紗栄子
完売したレアなもの。
新品　WEB限定リボーンフラットサンダル
カーフ部分はネイビー
Sergio Rossi セルジオ ロッシ　sr Sandal Running
ウェッジ部分はマルチカラー。
新品未使用クロックス メガクラッシュ クロッグ 厚底 プラットフォーム24cm
ウェッジサンダルの本場
専用　Dr.Martents サンダル
スペインの工房でOEMされた
Dr.Martinドクターマーチン　サンダル
とにかく上品なオーラ溢れる
ステラマッカートニー サンダル 美品
何も説明の要らないもの。
ピシェビアン　サンダル　クリア　ブーツサンダル　24cm
素晴らしい！の一言で
エルメス　オラン　サンダル　37-1/2
ずっと眺めていられます。
新品未使用FENDIシープスキンサンダル
前部分にも高さがあり
美品　ステラマッカートニー 厚底　サンダル　STELLA McCARTNEY
日本人女性にもフィットしてくれる
ロジェ ヴィヴィエ シルバーサンダル36 最終値下げ
履きやすいスタイリング~
ヨウジヤマモト y's ハラコサンダル　新品
足元を優雅に美しく見せてくれる
アンナロウ サンダル Dixie 24.0cm Aウィズ
極上美ライン!
新品C ME 38 25.0 サンダル ヒール パイソン柄 ブラウン/DC201
フェミニンな可愛い大人女子を演出してくれる
クロックス サンダル　ヒール　サイプラス W8（公式24cm）
究極のラグジュアリーシューズです。
イルサンダロオブカプリ サンダル

LIZLISAりぼんストラップ付きサンダル
新品未使用の素晴らしい状態のもの。
THE ROW GINZAサンダル
アッパーはモウブレイのデリケートクリームで
KHAITE サンダル 【一部破損あり】
丁寧にお手入れをしてあります。
新品 BIRKENSTOCK ARIZONA アリゾナ ビッグバックル サンダル
直ぐに完売したもの。
【美品】ジュゼッペザノッティ ウエッジサンダル7 1/2
ぜひ！
【美品】ドクターマーチン サンダル BLAIRE ホワイトステッチ UK5

【NIKE】 W AIRMAX KOKO SANDAL 23cm
※発送に際し、完璧な梱包でお送り致します。
箱付き 未使用 ミュウミュウ MIUMIU ピンク サンダル
※他にも グッチ エルメス マノロブラニク 等
新品 イングランド製 トリッカーズ サンダル レディース　tricker's
素晴らしいお品を多数出品しておりますので
なみ様　専用
ご覧いただければ幸いでございます。
新品 ブルーノマリ ヌード パーティー ベージュ サンダル 35.5 スエード

【美品】JIMMY CHOO ストラップヒール
ヴァレンティノ
FENDI フェンディ⭐︎ドットサンダル⭐︎モノトーン⭐︎白黒モノトーン
ヴァレンティノガラヴァーニ
タグ付き★ WMNS NIKE AIR RIFT エアリフト　ベージュ
ヴァレンチノ

本日限定お値下げ☆Dr.Martens サンダル UK3

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態新品、未使用

NIKE エアマックスココ　サンダル 24

国内正規品　NIKEエアマックスココサンダル　26

ルイヴィトン ウェッジソール 35

【新品】NIKE AIR WAX KOKO SANDAL サンド

ZARAザラ 一度着用美品 レザーフラットケージサンダル 37 グルカサンダル

【未使用】　CHIE MIHARA　サンダル　39 25.5

GIVENCHY スタッズ　レザーサンダル 36.5

JIMMY CHOO スタッズエナメルパンプス ミュール べっ甲

オニツカタイガー/DENTIGRE CAGE
レアカラー新品タグ付！イタリアが誇る世界最高峰のラグジュアリーメゾン何も言うことの無いヴァレンティノガラヴァーニのロックスタッズ プラットフォームカーフスキン アンクルストラップウェッジサンダルです。ネイビーカーフプラットフォームの高さ約3.5㎝(地面からインソールまでの高さ約4.5㎝)踵の高さ約10.5㎝(足接地面まで)サイズ表記は36 スペイン製23㎝程の方によろしいかと思います。箱付シューズバッグ2つ付きスペアロックスタッズ2つ付き取り説カード付きショップバッグ付きうめだ阪急百貨店本店にて購入138600円のお品です。レア新品タグ付き！上品可愛い！そんなワードがピッタリな素晴らしいシューズです。最近発売された現行品シリーズのものでこのネイビーのものは直ぐに完売したレアなもの。カーフ部分はネイビーウェッジ部分はマルチカラー。ウェッジサンダルの本場スペインの工房でOEMされたとにかく上品なオーラ溢れる何も説明の要らないもの。素晴らしい！の一言でずっと眺めていられます。前部分にも高さがあり日本人女性にもフィットしてくれる履きやすいスタイリング~足元を優雅に美しく見せてくれる極上美ライン!フェミニンな可愛い大人女子を演出してくれる究極のラグジュアリーシューズです。新品未使用の素晴らしい状態のもの。アッパーはモウブレイのデリケートクリームで丁寧にお手入れをしてあります。直ぐに完売したもの。ぜひ！※発送に際し、完璧な梱包でお送り致します。※他にも グッチ エルメス マノロブラニク 等 素晴らしいお品を多数出品しておりますので ご覧いただければ幸いでございます。ヴァレンティノヴァレンティノガラヴァーニヴァレンチノ

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態新品、未使用

【在庫処分】 レアカラー新品!ヴァレンティノガラヴァーニ ネイビー ロックスタッズ 23㎝ サンダル

21分钟前

【在庫処分】 レアカラー新品!ヴァレンティノガラヴァーニ ネイビー ロックスタッズ 23㎝ サンダル

¥113,300 ¥52,118

(税込) 送料込み
5
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出品者

ae1aad9607

 1740

本人確認済
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コメント (15)

ae1aad9607
【在庫処分】 レアカラー新品!ヴァレンティノガラヴァーニ ネイビー ロックスタッズ 23㎝ サンダル 【在庫処分】 レアカラー新品!ヴァレンティノガラヴァーニ ネイビー ロックスタッズ 23㎝ サンダル

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