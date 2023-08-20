100％本物 ブルネロクチネリ　トートバッグ トートバッグ

約3年前に購入しました。

【希少】幻想工房 パイソン ハンドバッグ ダイヤモンドパイソン エキゾチック

定価は30万円くらいだったと思います。

N°21 ヌメロ ヴェントゥーノ ロゴバッグ 【新品未使用】

大切に使っていましたが、バッグの整理のため出品します。

ルイヴィトンカップ 2005年限定トートバッグ M80663



バレンシアガ ペーパーミニ 2way ハンドバッグ

以下、素人採寸ですがサイズをお知らせ致します。

【極美品】 kanmi トートバッグ レザー 肩掛け A4収納 大容量 ブラック



VALENTINO 本革 レザー ビッグトートバッグ チェーンハンドル ロゴ

横38センチ

交渉OK バッグ トート ショルダー 白 セリーヌ ビター スウィート マカダム

縦49センチ

sunny様専用 国内正規品 アニエスベー マザーズバッグ マザーズリュック 黒

マチ6センチ

MM6 MaisonMargiela ジャパニーズトートバッグ



【別注】＜A VACATION＞ FAN PACK バッグ

保存袋付き

＜A VACATION（ア バケーション）＞FRUIT SLD バッグ



JIMMY CHOO 2wayバック

※バッグ本体には少し汚れがありますが、全体的には使用感も少なくキレイです（写真3枚目参照）

フェイラー ラブラリーバイフェイラーオールドテディガール ワッペン トートバッグ

※付属のショルダーベルトに長さ調節のために自分で開けた穴があるため、汚れや傷ありといたしました。（写真4枚目）

MARNI バーラップ バーチカルショッピングバッグ ロープハンドル

※包装はリサイクル材です。

ルイヴィトン ダミエ ネヴァーフルmm 人気トートバッグ



美品 バーバリーフレヤトート ミディアム グレー

カラー···ブルー

ゆかり様専用エトロ トートバッグ ペイズリー PVC ダルメシアン

素材···レザー(本革)

商品の情報 ブランド ブルネロクチネリ 商品の状態 傷や汚れあり

約3年前に購入しました。定価は30万円くらいだったと思います。大切に使っていましたが、バッグの整理のため出品します。以下、素人採寸ですがサイズをお知らせ致します。横38センチ縦49センチマチ6センチ保存袋付き※バッグ本体には少し汚れがありますが、全体的には使用感も少なくキレイです（写真3枚目参照）※付属のショルダーベルトに長さ調節のために自分で開けた穴があるため、汚れや傷ありといたしました。（写真4枚目）※包装はリサイクル材です。カラー···ブルー素材···レザー(本革)

商品の情報 ブランド ブルネロクチネリ 商品の状態 傷や汚れあり

ジャンニキャリーニ マルチェッラ トートバッグ【極美品】Tod's 希少バイカラートートバッグ 極上シボ革 ネイビー×ブラック極美品✨ジミーチュウ ヘリア SHOPPER ブラック チェーン トート A4yuki様専用イヴサンローラン レザートートバッグ