●即購入大歓迎です。

当日or次の日には発送致します!

→フォローしていただいた方、¥200-引き

→セットで購入していただいた方、¥800-引き

フォロー+セットで合計金額より¥1,000-引き

——————————————————————

●About

黒タグ OLD STUSSY 全面プリントTシャツ。

年々値上がりが続いているオールドステューシー。

この辺りのプリントは後々コレクターアイテムになりそうです。

その他Tシャツはこちらより。

#トーキョーTshirt

●Size

着丈 約73cm・肩幅 約56cm

身幅 約60cm・袖丈 約23cm

●Condition

A〜B(目立つダメージや汚れ等なく状態の綺麗なアイテムですが、背面に数ミリ程度の引っ掻き傷あり。写真10枚目参照。)

※Used品のため1度人の手に渡ったモノ

であることを予めご了承お願い致します。

●Color

ホワイト

●Material

コットン 100

—————————————————————

メンズ レディース 問わず着られる

さまざまな古着を出品中。

出品中商品はコチラより

→ 古着屋 #トーキョーフルギ

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

