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100％品質 レッドムーン REDMOON レザーウォレット コンチョ 財布 折り財布

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レザー特有の細かな傷等はありますが、目立つようなダメージはなく、主観ですが全体的に綺麗な方かと思います。
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57分钟前

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