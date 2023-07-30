若者の大愛商品 スクエア型 【希少/人気】GUCCI ショルダーバッグ ロゴプレート チェーン ショルダーバッグ

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バッグ内にシミありますが、オールドグッチの問題となる粉吹きは除去済みです。

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チェーンショルダーは互換品(新品)です。

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※状態については当方の主観です。詳細は写真をご確認ください。また、分からないことがあればお気軽にコメントください。

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ブランドリユース店

MARC マークジェイコブス スナップショット ウォレットチェーン カメラバッグ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

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質屋・古物市場・ストア商品

良品✨オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック ブラウン レザー 9908

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商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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