【サイズ/カラー】

ウエスト(平置き×2):76cm=30inch

股上(フロント):36cm

股下(沿って計測):46cm

腿幅(股下5㎝の部分):26cm

裾幅(裾の部分を計測):14cm

165/53の細身でベルトなしで

雰囲気よく着れました、

好みや着方もありますが

~180くらいの方にオススメです!!!

色は黒ですが素材の妙で

少しネイビーっぽく独特なカラーです。

裾のテープはグレーで

とても良いアクセントになってます

#黒どれ? ←黒のアイテムchecK!!!

【状態】

とても気に入ってますが

似合わないのであまり使用感はないです。

【備考】

ここのブランドならではのとても丁寧な作りです。

ウエストの位置や体型にもよりますが7~9分丈で

シルエットはクロップドとしては完璧かと思います!

落として穿いたり裾のテープで

ニュアンスを出してもバランスはばっちりです。

画像では光の加減で分かりにくいですが

前に出過ぎない絶妙な切り替えが効いてます!

サルエル風のシルエットですが

大人の方が着ても浮かない絶妙なカジュアルさです。

ハイテクスニーカーと合わせようと

購入しましたが、バランスを考えると

なかなか良い靴と巡り会えず

穿く機会がなくなったので出品します。

それなりに保温性はあるので

涼しい時期でも大丈夫です。

チクチクした着心地は苦手なのですが

こちらはあまり気になりませんでした

裾のテープとのバランスをみて

レギンスを合わせるのもオススメです

他にもCLASSのアイテムを出品してます!

#CSSどれ?

で検索して頂くと見れるので

是非チェックしてみて下さい

〝 クロップド 八分丈 九分丈 半端丈 マルジェラ

ギャルソン vetements supreme noah …〟

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

