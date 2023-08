お目に止めていただき、ありがとうございます.。゜+.

コメント無し・即購入いただいて大丈夫です( ˊᵕˋ )

【ブランド】

HOUSE OF LOTUS / ハウスオブロータス

【アイテム】

コットンフロートリーフワンピース

ワンピース ロングワンピース

スタンドカラー 七分袖 Vネック 刺繍

シンプル ナチュラル 上品 フェミニン

女子会 ママ会 デート 通勤コーデ 通学コーデ

インド製

纏うだけで異国の風を感じられるようなワンピースです♩

モンテスラの葉っぱをモチーフにした美しい刺繍は

ハンドミシンで丁寧に施されており、

カフタンドレスのような胸元の開きで

襟を抜いて女性らしいシルエットに.

ボックス型のゆったりとしたデザインは体型を選ばず、

幅広いシーンで着ていただけます◎

また後ろの襟元や裾に付いている小さなポンポンは

さり気ない大人可愛いワンポイント.

纏うだけで華やかな気分が楽しめるので

街にもリゾートにもぴったりなワンピースです(*ˊᵕˋ*)

【サイズ】

表記:M

総丈:(前身頃)約99cm (後身頃)約103cm

裄丈:約64cm

身幅:約105cm

袖口:約11.5cm

*全て平置き実寸です

【カラー】

ブラック(黒) / 無地(フロントに刺繍)

*色味は1枚目(右側)が一番実物に近いですが、

写真の撮影環境やお使いの端末によって、

現物と色味が異なる場合がありますので

ご了承の上ご購入くださいませ

【素材】

コットン(綿)100%

【状態】

目立った傷汚れ等見当たりません.

全体的にも使用感は感じられず、

まだまだ綺麗な状態で

永くご愛用いただけると思います◎

ですが古着ということに

ご理解のある方のみお願いいたしますm(_ _)m

【発送】

畳んで水濡れ防止梱包となります.

お支払いいただいた後、

基本翌日中までには発送いたします.

その他ご質問ございましたら、

お気軽にコメントください♩

『 #こたのレディース一覧 』

『 #こたのレディースワンピース一覧』

↑ こちらで出品しているレディースを纏めて御覧頂けます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

お目に止めていただき、ありがとうございます.。゜+.コメント無し・即購入いただいて大丈夫です( ˊᵕˋ )【ブランド】HOUSE OF LOTUS / ハウスオブロータス【アイテム】コットンフロートリーフワンピースワンピース ロングワンピーススタンドカラー 七分袖 Vネック 刺繍シンプル ナチュラル 上品 フェミニン女子会 ママ会 デート 通勤コーデ 通学コーデインド製纏うだけで異国の風を感じられるようなワンピースです♩モンテスラの葉っぱをモチーフにした美しい刺繍はハンドミシンで丁寧に施されており、カフタンドレスのような胸元の開きで襟を抜いて女性らしいシルエットに.ボックス型のゆったりとしたデザインは体型を選ばず、幅広いシーンで着ていただけます◎また後ろの襟元や裾に付いている小さなポンポンはさり気ない大人可愛いワンポイント.纏うだけで華やかな気分が楽しめるので街にもリゾートにもぴったりなワンピースです(*ˊᵕˋ*)【サイズ】表記:M総丈:(前身頃)約99cm (後身頃)約103cm裄丈:約64cm身幅:約105cm袖口:約11.5cm*全て平置き実寸です【カラー】ブラック(黒) / 無地(フロントに刺繍)*色味は1枚目(右側)が一番実物に近いですが、 写真の撮影環境やお使いの端末によって、 現物と色味が異なる場合がありますので ご了承の上ご購入くださいませ【素材】コットン(綿)100%【状態】目立った傷汚れ等見当たりません.全体的にも使用感は感じられず、まだまだ綺麗な状態で永くご愛用いただけると思います◎ですが古着ということにご理解のある方のみお願いいたしますm(_ _)m【発送】畳んで水濡れ防止梱包となります.お支払いいただいた後、基本翌日中までには発送いたします.その他ご質問ございましたら、お気軽にコメントください♩『 #こたのレディース一覧 』『 #こたのレディースワンピース一覧』↑ こちらで出品しているレディースを纏めて御覧頂けます

