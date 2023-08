CASIO プロトレック スマート WSD-F20-RG

本体画面に保護フィルムが貼ってあります。バッテリー交換済みです。

やや傷や汚れありとしましたが、塗装ハゲなどもなく、綺麗な状態です。

オプション品である、充電クリップ、充電コード、USB-Bから電源端子に変換するコードをお付けします。

BLUETOOTH対応有

BUILT IN MICROPHONE有

CATEGORY: SMART NO SIM

DESIGN: WATCH/BRACELET

DISPLAY SHAPE: FULL ROUND

FITS FOR BRAND(CW): FOR MORE BRANDS

GPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HW

OPERATING SYST_CoreW: ANDROIDWEAR

SLEEPING TRACKER: NO

WIFI対応有

color: ORANGE

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(Core Wear): TFT

モバイルデバイスコネクション: WIRELESS

加速度センサー有

防塵・防水機能: NO

#カシオ計算機

#CASIO

お値段などご相談に応じますのでお気軽にコメントください。

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

