KITH(キス)のリフレクターキャップになります。

リフレクターの光沢感のあるボディーにロゴが規則的に配置されたデザインでシンプルながら存在感があります。

バックはアジャスターで簡単にサイズ調整ができます。

貴重な逸品なので、探されていた方は、是非この機会にご検討下さい。

サイズ:FREE (表記なし)

素材:ポリエステル100%

カラー···グレー

形···ベースボール

以下好きな方にオススメです。

シュプリーム

Supreme

ストリート

アンダーカバー

undercover

ユニフォーム エクスペリメント

藤原ヒロシ

ソフ

グラフィティ

コラボ

エクスクルーシブ

限定品

フラグメント

フラッグメント

ヒューマンメイド

humanmade

neon sign

phingerin

sacai

kolor

sasquatchfabrix

discovered

ethos

doublet

unused

エアフォース

ダンク

TIGHTBOOTH PRODUCTION

HUF

KITH

wtaps

スケート

スケーター

1LDK

中目黒

vendor

商品の情報 ブランド キス 商品の状態 新品、未使用

