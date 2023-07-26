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【18％OFF】 イヤリング　【Ge83】 ターコイズ　パール　アンティーク調　9金　K18 イヤリング

商品の説明

【Ge83】
【Tiffany】ティファニー リボンイヤリング TIFFANY&Co

高級品✨VERSACE ジャンニヴェルサーチ メデューサアイコン ゴールドピアス
イヤリングです。
b454 ティファニー　トリプルハート　イヤリング　シルバー　925
※チャームは9金です。
レア✨希少✨Christian Dior クリスチャンディオール イヤリング

CHANELイヤリング片耳のみ
◎ターコイズとパールです。
【限定値下】ete ループイヤリング＆チャーム チェリーブロッサム

【♡バラ売り可♡】k'sセレクション
◎金具は、チャームが 375 (9金)です。
Burberrysアンティークメダリオンイヤリング
　留め具は、K18 です。
CELINE イヤリング 両耳用 カラーストーン ゴールド金具 カフス

レア　大振り　確実正規品　シャネル　イヤリング　パール　フラワー
◆注意点◆
CHANEL ヴィンテージ イヤリング　ブラック×ゴールド　大きめ
・中古品です。
CHANELココマーク ストーンイヤリング
◎多少の、クスミ、スレキズがあります。
【新品・未使用】CHANELシャネルCOCOマーク　ヴィンテージイヤリング

最終交渉可JF24★高級 ダイヤモンド1.06ct K18 イヤリング
・付属品はありません。
Monetイヤリングまとめ売り
　本体のみのお届けです。
ふらんきーちゃん様専用　K18製　白蝶真珠　ライトイエローイヤリング

CHANEL シャネル　イヤリング　グリポア
・画像と実物の色は多少異なりますが、出来る限り、実物に近い色合いで撮影するように努力しています。
18金 プラチナ コンビ イヤリング イタリア製 トレベール 希少 アンティーク

CHANEL ゴールドイヤリング
 ・撮影に使用している道具は付属品ではありません。
レア　CHANEL ヴィンテージ　パールイヤリング　ココマーク　96P

シャネル　CHANEL イヤリング　ビンテージ　ヴィンテージ　アンティーク　希少
☆発送方法につきましては自己紹介をご覧下さいませ。
シャネル　ゴールドパールイヤリング
☆状態やサイズ等で気になる箇所は、購入前に御質問下さいませ。

大きめ！ビンテージchanelイヤリング ココマーク

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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【Ge83】 イヤリングです。※チャームは9金です。◎ターコイズとパールです。◎金具は、チャームが 375 (9金)です。　留め具は、K18 です。◆注意点◆・中古品です。◎多少の、クスミ、スレキズがあります。・付属品はありません。　本体のみのお届けです。 ・画像と実物の色は多少異なりますが、出来る限り、実物に近い色合いで撮影するように努力しています。 ・撮影に使用している道具は付属品ではありません。☆発送方法につきましては自己紹介をご覧下さいませ。☆状態やサイズ等で気になる箇所は、購入前に御質問下さいませ。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【18％OFF】 イヤリング　【Ge83】 ターコイズ　パール　アンティーク調　9金　K18 イヤリング

21分钟前

【18％OFF】 イヤリング　【Ge83】 ターコイズ　パール　アンティーク調　9金　K18 イヤリング

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5d36d13

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