【18％OFF】 イヤリング　【Ge83】 ターコイズ　パール　アンティーク調　9金　K18 イヤリング

【Ge83】

【Tiffany】ティファニー リボンイヤリング TIFFANY&Co



高級品✨VERSACE ジャンニヴェルサーチ メデューサアイコン ゴールドピアス

イヤリングです。

b454 ティファニー トリプルハート イヤリング シルバー 925

※チャームは9金です。

レア✨希少✨Christian Dior クリスチャンディオール イヤリング



CHANELイヤリング片耳のみ

◎ターコイズとパールです。

【限定値下】ete ループイヤリング＆チャーム チェリーブロッサム



【♡バラ売り可♡】k'sセレクション

◎金具は、チャームが 375 (9金)です。

Burberrysアンティークメダリオンイヤリング

留め具は、K18 です。

CELINE イヤリング 両耳用 カラーストーン ゴールド金具 カフス



レア 大振り 確実正規品 シャネル イヤリング パール フラワー

◆注意点◆

CHANEL ヴィンテージ イヤリング ブラック×ゴールド 大きめ

・中古品です。

CHANELココマーク ストーンイヤリング

◎多少の、クスミ、スレキズがあります。

【新品・未使用】CHANELシャネルCOCOマーク ヴィンテージイヤリング



最終交渉可JF24★高級 ダイヤモンド1.06ct K18 イヤリング

・付属品はありません。

Monetイヤリングまとめ売り

本体のみのお届けです。

ふらんきーちゃん様専用 K18製 白蝶真珠 ライトイエローイヤリング



CHANEL シャネル イヤリング グリポア

・画像と実物の色は多少異なりますが、出来る限り、実物に近い色合いで撮影するように努力しています。

18金 プラチナ コンビ イヤリング イタリア製 トレベール 希少 アンティーク



CHANEL ゴールドイヤリング

・撮影に使用している道具は付属品ではありません。

レア CHANEL ヴィンテージ パールイヤリング ココマーク 96P



シャネル CHANEL イヤリング ビンテージ ヴィンテージ アンティーク 希少

☆発送方法につきましては自己紹介をご覧下さいませ。

シャネル ゴールドパールイヤリング

☆状態やサイズ等で気になる箇所は、購入前に御質問下さいませ。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【Ge83】 イヤリングです。※チャームは9金です。◎ターコイズとパールです。◎金具は、チャームが 375 (9金)です。 留め具は、K18 です。◆注意点◆・中古品です。◎多少の、クスミ、スレキズがあります。・付属品はありません。 本体のみのお届けです。 ・画像と実物の色は多少異なりますが、出来る限り、実物に近い色合いで撮影するように努力しています。 ・撮影に使用している道具は付属品ではありません。☆発送方法につきましては自己紹介をご覧下さいませ。☆状態やサイズ等で気になる箇所は、購入前に御質問下さいませ。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

大きめ！ビンテージchanelイヤリング ココマークDior ディオール イアリング パールK18YG 18金 750ゴールド フープ 輪っか ネジ イヤリング EG014ミリアム ハスケル パール イヤリングMCM エムシーエム イヤリング 大ぶり ヴィンテージ ロゴ ゴールド希少！ CHANEL★シャネル ココマーク ゴールド イヤリング