❤モモカメハウスです(^^)/こちらのレンズはキヤノンの一眼レフ用単焦点レンズ☆光を取りこむ量が多いので標準レンズとは違った味のある写真が撮れます❤

☆即購入OK!気軽にご質問ください☆

【対応機種】

EOS Kiss デジタルF・デジタルN・デジタルX

X2・X3・X4・X5・X6i・X7・x7i・X8i・X9・X9i・X10

EOS 7D・7D Mark II

10D・20D・30D・40D・50D・60D・70D・8000D・9000D など

※ミラーレス一眼にはマウントアダプターがあれば使用可能です☆

❤【特徴】❤

ちょっと呼び名は悪いですが『まき餌さ』と呼ばれるレンズ。

キヤノンがユーザーを増やそうとまいた高性能なのに安いレンズ!という意味なので、クオリティの高いレンズなんですよ(^^♪

わずか130gの軽量・コンパクトレンズ♪

取り込む光の量が多いので薄暗いシーンにも強く、ピントがあっている部分以外はボケやすくなり、被写体をより強調させた写真を撮ることができます♪

プロのような写真が簡単に撮れるので撮影がより一層楽しくなる★そんなレンズです♪

✿【おすすめポイント】✿

✨F1.8と明るいレンズ

✨背景きれいにボケる

✨安心の初期不良1週間保証

✨全国送料無料

✿【コンディション】✿

レンズの外観、目立つようなスレ傷見られずとってもキレイな状態です♪

レンズ内、カビ・くもりなしのクリアなレンズ☆

動作も、もちろん問題ありません!

✿【お届けするもの】✿

・レンズ

・レンズの前後キャップ

・フード

※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m

最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/

#モモCameハウスCanon一眼レフレンズ

#夕方・夜景に強いCanon一眼レフレンズ

#主役を際立たせるCanon一眼レフレンズ

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

