新しい学校のリーダーズの1stシングル「毒花」とその購入特典の非売品CD1枚と2ndシングル「キミワナイ’17」の合計3枚です。

全て未使用未開封です。暗所にて保管しておりました。

非売品「学校行けやあ"」はコイケアとのコラボでもあり、作詞作曲はあいみょんで1曲のみが収録されております。

未開封ですが右上にヘコミがございます。

未開封でずっと手元に寝かして置くのは可哀想なので出品します。

必要な方の手元に届いてほしいです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

