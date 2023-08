素体ヘッドは丑丑さんです。

今回、過程や出来により少し高めの設定にさせて頂きます。

ご縁がありましたら、よろしくお願い致します(_ _)

↓下記4点のお譲りです↓

①本体

② ウィッグ

③ 最後の画像のぬい活シリーズのにゃんこグッズ3点(耳、肉球手は緩めです)

④ハンドメイドのズボン(濃い色なので、色移りにお気をつけ下さい)

⑤果果さんのデフォルト服、お声がけ頂ければおまけでおつけします。

✒︎髪を抜いて坊主にし、解頭→アイ入れしてますが、ひっつき虫にて固定していますので、目線変えできます。

頭部は大きめに解頭しているので、くっつきの良い、マスキングテープを使っております。

✒︎アイは瞳孔小さめのグラスアイの水色です。

✒︎目頭、目尻、歯、口内を樹脂粘土でつくりました。場所により艶つやさせています。

✒︎素人の試行錯誤のカスタムになります。

左右非対称、色むら、艶消しスプレー時の小さな埃、汚れなど封入、アイの左右差などあります。

ご納得頂ける方で、雰囲気を気に入って下さった方、ご縁を結んで頂けましたら嬉しいです(^人^)

優しく扱ってあげて下さい。

返品、キャンセルはごめんなさい。含めてご存分にご検討下さいませ。

✒︎状態は刃物など使っているので、やや傷や汚れありとしています。

海外製の為、作りの荒さや、色むら、個体差あります。

✒︎プレゼントのような綺麗なラッピングは出来ませんが、クッション材などでできる限りしっかり梱包致します(_ _)

目立つ汚れは表記あるかと思いますが、気づかない至らない点もあるかもしれませんので、お気になさらない方どうぞよろしくお願い致します。

髪にはドール用ミスト、場合によりワックスを少量をつけ整えお送りします。

他にも出品しておりますので、よろしければ覗いてみてください(・̑◡・̑)♪

MONST DOLL

カスタマイズ

改造

ブラインドドール

カスタムドール

ドルフィードリーム

ミディブライス サイズ

ミディ アイシードール サイズ

関節人形

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

