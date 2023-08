【限定価格セール！】 perna/総柄ロングワンピース ロングワンピース

気に入っていましたが、

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO アートプリントワンピース

断捨離のため手放します。

baserange リネンキャミソールワンピース

可愛がってくれる方に着ていただきたいです。

インゲボルグ ワンピース 半袖



ヴィヴィアンウエストウッド【美品】タートルネック 変形 ロング ワンピース

ZOZOのマルチサイズ 縦S 横S

あみ♡様専用 マイストラーダのロングワンピース

身長154㌢で着用し裾は引きずらず、

SNIDEL スナイデル ボリュームイレヘムワンピース ピンク

くるぶし上くらいかと。

限定色 チェスティさんのセットアップ ホワイト



未使用タグ付き【アニュアンス】マーメイドリブカットワンピース

これを着て友人の結婚式に参列しました。

HYKE シャンブレー ワンピース

累計2度着用し、都度クリーニングに出しています。今回の出品もクリーニング後です。

hakubishinさま専用 TICCA ティッカ ストラップシャツワンピース



フレアーニットワンピース*ADAM ET ROPE'

立体的な花柄でツヤ感もあり、

ルナワンピース

綺麗めにも着れますし、ジレや小物で

【タグ付き】レースドレス ショルダーギャザーラッセルレースワンピース グリーン

カジュアルダウンできます。

新品アルベロベロワンピース

畳んでもシワになりにくいです。

evam eva コットンシルク スリット ワンピース

(ハンガー保管です)

【新品未使用タグ付き】ピンクハウス 白 綿ローンワンピース/2021年 秋

ゆったりしたシルエットなので

ドットチュールドレス フレイアイディー グレー

体型気にせず、着ていただけると思います。

エスカーダ 格好良い^ ^ワンピース シルエットが綺麗 パーティーに^ ^



アメリカ購入 kate spade New York ワンピース



15 マリハ ワルツのドレス マキシ ロングワンピース フリル ラベンダーピンク



Ray BEAMS ブラック ロングワンピース

#perna

L’or Pencil Wrap One Piece

#ペルナ

Lily Brown ワッシャーフリルワンピース リリーブラウン ドット ロング

カラー···ブラック

ピンクハウス ワイン バラ柄 綿ローンワンピース

柄・デザイン···花柄

【LOULOU WILLOUGHBY】ワンピース

袖丈···長袖

完売人気ワンピース フリルスリーブビスチェニットワンピース

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

気に入っていましたが、断捨離のため手放します。可愛がってくれる方に着ていただきたいです。ZOZOのマルチサイズ 縦S 横S身長154㌢で着用し裾は引きずらず、くるぶし上くらいかと。これを着て友人の結婚式に参列しました。累計2度着用し、都度クリーニングに出しています。今回の出品もクリーニング後です。立体的な花柄でツヤ感もあり、綺麗めにも着れますし、ジレや小物でカジュアルダウンできます。畳んでもシワになりにくいです。(ハンガー保管です)ゆったりしたシルエットなので体型気にせず、着ていただけると思います。#perna #ペルナカラー···ブラック柄・デザイン···花柄袖丈···長袖季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《sayaka様専用》美品 Chaos アルパカリネンカフカワンピースアンティーク ビンテージ 70s USA ホワイトワンピース ドレス 希少 美品