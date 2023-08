華麗 "Polo 古着 by ハンティングジャケット Lauren" Ralph ブルゾン

【フォロー割】

50s MACMURRAY ウエスタン レーヨン ギャバジン ジャケット

・5,000円未満…200円引き

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

90年代 "Polo by Ralph Lauren" のブルゾン。バッファローチェックが目を惹くハンティングジャケット。今はなき、"SPORTSMAN" 。期間が短くコレクターの多いレーベルです。Levi'sを彷彿とさせる、ラルフでは珍しいレザータグ。アメカジを強く感じられる一着。程良い大きさのサイズ感も文句なし。やはり90年代のラルフローレンは半端じゃありません。

色:レッド x ブラック
サイズ:M
生地:不明 (恐らくウール100%)
made in usa

肩幅 51
袖丈 61
身幅 58
着丈 80

※写真7枚目のようなシミが裏地にあり(袖先、裾、肩付近)。いずれも裏地のみで、表面における目立ったダメージ等はございません。

