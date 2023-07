ロートレアモン ワンピース

ロートレアモン ワンピース&クミキョク ボレロ セット

☆ロートレアモン

インド民族衣装サリー3点セット

ワンピース

お色 ブルー

光沢がありシワ加工されており、とても綺麗なブルーです。

形も綺麗です。

結婚式やパーティーや謝恩会などフォーマルなシーンにも映えます。

身幅 42(脇下〜脇下)

着丈 97(肩トップ〜裾)

☆クミキョク

ボレロ

お色 シルバー(ラメ入り)

身幅 42(脇下〜脇下)

着丈 41(肩トップ〜裾)

セットで購入しました。

一度パーティーに着用し、クリーニング(撥水バリア加工済)に出して保管しております。

季節感···春、夏、秋、冬

ロートレアモン

クミキョク

アナイ

ICB

自由区

23区

マドモアゼルノンノン

ノンノン

ランバン

ランバンコレクション

レリアン

商品の情報 ブランド ロートレアモン 商品の状態 未使用に近い

ロートレアモン ワンピースクミキョク ボレロ2点セット☆ロートレアモン ワンピースお色 ブルー光沢がありシワ加工されており、とても綺麗なブルーです。形も綺麗です。結婚式やパーティーや謝恩会などフォーマルなシーンにも映えます。身幅 42(脇下〜脇下)着丈 97(肩トップ〜裾)☆クミキョクボレロお色 シルバー(ラメ入り)身幅 42(脇下〜脇下)着丈 41(肩トップ〜裾)セットで購入しました。一度パーティーに着用し、クリーニング(撥水バリア加工済)に出して保管しております。季節感···春、夏、秋、冬ロートレアモン クミキョクアナイICB自由区23区マドモアゼルノンノン ノンノンランバンランバンコレクションレリアン

