2022年秋冬新作 【新品未使用】Maison Margielaハンドバッグ ショルダーバッグ

メゾンマルジェラの5AC ミニバッグです。

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2021年秋冬新作

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型番：S56WG0082 P4303

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カラー：グレージュ(GREIGE) 金具：シルバー

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仕様：ファスナー開閉、内側：ファスナーポケット1,オープンポケット1、ショルダー取り外し可

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素材：カーフスキン

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サイズ：高さ18~27cm/幅24cm/マチ12cm/持ち手26cm/

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ストラップ67cm/89cm/114cm(測定方法や測定場所により多少の誤差あります)

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ホワイトステッチがアクセントになっているシンプルなボディに、外側へ出すことが可能なライニングを組み合わせたミニサイズのハンドバッグです。

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ハンドバッグ、ショルダーバッグの2WAYでお使い頂けます。

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高額商品により、すり替え防止の為発送後のキャンセル、返品はお断り致します。

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商品の情報 ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

メゾンマルジェラの5AC ミニバッグです。2021年秋冬新作新品未使用品。(参考画像1~7、実物写真8~9)型番：S56WG0082 P4303カラー：グレージュ(GREIGE) 金具：シルバー仕様：ファスナー開閉、内側：ファスナーポケット1,オープンポケット1、ショルダー取り外し可素材：カーフスキンサイズ：高さ18~27cm/幅24cm/マチ12cm/持ち手26cm/ストラップ67cm/89cm/114cm(測定方法や測定場所により多少の誤差あります)ホワイトステッチがアクセントになっているシンプルなボディに、外側へ出すことが可能なライニングを組み合わせたミニサイズのハンドバッグです。ハンドバッグ、ショルダーバッグの2WAYでお使い頂けます。ブランド公式価格297,000円高額商品により、すり替え防止の為発送後のキャンセル、返品はお断り致します。クロスボディバッグ ショルダーバッグ ななめがけバッグ 斜め掛けバッグ 肩掛けバッグ レザー 2021AW Maison Margiela 5AC MINI BAGクリスマス プレゼント レディース 本革 バレンタイン入園式 入学式 新社会人

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