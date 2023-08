↓商品一覧

⭐︎RUSSELUNOラッセルノ ジップベスト⭐︎

#古着storeTHREEZ

で検索できます

◆古着

◆サイズ / XL

◆着丈/ 63

◆肩幅/40

◆身幅/60

※あくまで素人寸法なのでご了承下さい。寸法に関してお手持ちの衣類と比較していただけるとわかりやすいかと思います。

◆素材

コットン ポリエステル ポリウレタン

※割引について

【お得な情報をプロフィールに記載してあるので、是非ご覧ください。】

◆値下げ交渉

ご希望の金額をコメントしていただければ、出来るだけ意見に添えるよう頑張ります。

気軽にコメント下さい!

※値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。

◆梱包

少しでも安くご提供する為コンパクトに梱包します。ご了承ください

◉注意事項

※ 古着またはヴィンテージ品の為、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。古着にご理解頂けない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

※着画、取り置き、専用につきましては完全にお断りさせて頂いております。

※非喫煙者です。ペットも飼っておりませんので、安心してお買い求めください。

90s、80s、70s、ビンテージ、昭和レトロ、レトロ

#90s #80s #70s #レトロ #ヴィンテージ #ビンテージ #vintage #USED #オーバーサイズ #ビックサイズ #ビックシルエット #ゆるだぼ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

