ご覧いただきありがとうございます。

※値下げにつきまして

値下げにつきましては基本的に【フォロワー様限定】のフォロー割のみとさせていただいております。

※フォロー割

購入前に必ずフォローの方をお願い致します。

2000円〜3999円 100円引き

〜6999円 300円引き

〜9999円 500円引き

10000円〜 800円引き

※複数割(フォローしてくださったお客様のみ)

3点以上購入 値段の低い方のみ5%オフ

(10000円以上)

※リピート割

5%オフ

(10000円以上)

※ブランド

RHC Ronherman×SURT× ocean pacific

ロンハーマン×サート×オーシャンパシフィック

※商品説明

RHCロンハーマンRon Herman ×SURTサート×OPオーシャンパシフィック コーデュロイ ショーツ ショートパンツです。

人気コラボアイテムです。

USED加工が施され、コーデュロイの雰囲気も良いです。

丈感も短く、夏のアメカジ・サーフスタイルにハマります。

ショーツ ハーフパンツ ショートパンツ 大きいサイズ ストリート スケーター スケボー サーフ サーフィン コーデュロイ 刺繍 ワンポイントロゴ

トリプルコラボ トリプルネーム トリプルコラボショートパンツ

※状態

目立つ傷や汚れはなくまだまだご愛用いただけると思います。

※サイズ (cm)

Mサイズ

総丈42

ウエスト36×2

股上29

裾幅26

股下14

多少の誤差はご了承ください。

※素材

コットン100%

※カラー

緑 グリーン

●ご購入する際は一度プロフィールの方をご覧頂けたらと思います。

※主に、古着の出品になりますので、多少の使用感や汚れなどはご理解いただける方のみのご購入をお願い申し上げます。

※発送の際しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願いします。

※主にメンズブランドを扱っております。

80s、90s、VINTAGE(ビンテージ 、ヴィンテージ) やスポーツ系ファッション、ドメスティック、インポート、ストリートファッション、スケーターファッションの方におすすめのアイテムが多いです。

※即購入可能◎

※送料無料◎

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。※値下げにつきまして値下げにつきましては基本的に【フォロワー様限定】のフォロー割のみとさせていただいております。※フォロー割購入前に必ずフォローの方をお願い致します。2000円〜3999円 100円引き〜6999円 300円引き〜9999円 500円引き10000円〜 800円引き※複数割(フォローしてくださったお客様のみ)3点以上購入 値段の低い方のみ5%オフ(10000円以上)※リピート割5%オフ(10000円以上)※ブランドRHC Ronherman×SURT× ocean pacific ロンハーマン×サート×オーシャンパシフィック※商品説明RHCロンハーマンRon Herman ×SURTサート×OPオーシャンパシフィック コーデュロイ ショーツ ショートパンツです。人気コラボアイテムです。USED加工が施され、コーデュロイの雰囲気も良いです。丈感も短く、夏のアメカジ・サーフスタイルにハマります。ショーツ ハーフパンツ ショートパンツ 大きいサイズ ストリート スケーター スケボー サーフ サーフィン コーデュロイ 刺繍 ワンポイントロゴトリプルコラボ トリプルネーム トリプルコラボショートパンツ※状態目立つ傷や汚れはなくまだまだご愛用いただけると思います。※サイズ (cm)Mサイズ総丈42ウエスト36×2股上29裾幅26股下14多少の誤差はご了承ください。※素材コットン100%※カラー緑 グリーン●ご購入する際は一度プロフィールの方をご覧頂けたらと思います。※主に、古着の出品になりますので、多少の使用感や汚れなどはご理解いただける方のみのご購入をお願い申し上げます。※発送の際しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願いします。※主にメンズブランドを扱っております。80s、90s、VINTAGE(ビンテージ 、ヴィンテージ) やスポーツ系ファッション、ドメスティック、インポート、ストリートファッション、スケーターファッションの方におすすめのアイテムが多いです。※即購入可能◎※送料無料◎

