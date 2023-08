ご覧いただきありがとうございます。

人気のマイクロブランドzelosのaurora field watch です。

発売後に即完売したものです。

数回着用の美品ですが、一部傷があります。コンパクトなサイズ感でノンデイト、チタン、耐磁、200m防水と使い勝手の良い時計かと思います。

Diameter : 38mm

Lug to Lug Length: 46mm

Thickness: 12mm

Case: Gr2 Ti with 1200HV Hardened Coating

Lug Width : 20mm

Movement: Miyota 9039 Movement

Water Resistance: 200m

Crystal: Flat Sapphire crystal with inner AR coating

Lume: Superluminova C3

Bracelet: Titanium with updated Quick Adjust Clasp

Package Includes:

Solid Aluminum case

Steel Warranty Card

ハミルトン、ティソ、セイコー、シチズンなど好きな方にもおすすめです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

