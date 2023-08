100%正規品 美品『ルイヴィトン』 編み込み ダミエ柄 ニット キャップ ブラック 黒 L ニットキャップ/ビーニー

商品名

美品『ルイヴィトン Louis Vuitton』 編み込み ダミエ柄 ニットキャップ ウール ブラック 黒 イントレ Lサイズ ビーニー ニット帽 帽子

素材

:ウール100%

実寸サイズ(多少の誤差はご了承ください)

:頭まわり 約38センチ

:深さ 約23センチ

カラー

:ブラック

付属品

:掲載写真の物のみ

購入場所

:神戸 ルイヴィトン

状態「状態はあくまで主観となりますのでご理解ください」

:使用感は少なく綺麗で良い商品です。

『基本的に早めに売っていきたいと考えていますのでお値引きは出来る限り頑張ってご対応します!気になった商品がありましたらお気軽にコメント欄よりお声掛けください!』

『専用はお受けしておりません。値引き交渉中、コメント中、関係なく全商品即購入可能です。早く購入された方にお譲りします。』

『発送は最速を心掛けます!お支払い完了後、基本的には即日、翌日発送、遅くても翌々日には発送致します!』

それではよろしくお願い致します!

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品名美品『ルイヴィトン Louis Vuitton』 編み込み ダミエ柄 ニットキャップ ウール ブラック 黒 イントレ Lサイズ ビーニー ニット帽 帽子素材:ウール100%実寸サイズ(多少の誤差はご了承ください):頭まわり 約38センチ :深さ 約23センチカラー:ブラック付属品:掲載写真の物のみ購入場所:神戸 ルイヴィトン状態「状態はあくまで主観となりますのでご理解ください」:使用感は少なく綺麗で良い商品です。『基本的に早めに売っていきたいと考えていますのでお値引きは出来る限り頑張ってご対応します!気になった商品がありましたらお気軽にコメント欄よりお声掛けください!』『専用はお受けしておりません。値引き交渉中、コメント中、関係なく全商品即購入可能です。早く購入された方にお譲りします。』『発送は最速を心掛けます!お支払い完了後、基本的には即日、翌日発送、遅くても翌々日には発送致します!』それではよろしくお願い致します!ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

