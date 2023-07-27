注目ショップ・ブランドのギフト SEKTOR ROCKSHOX 27.5 140mm GOLD RL パーツ

GIANT trance advanced 27.5 2 「2016年」
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に付いていたロックショックスの27.5インチのエアサスになります。
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トラベル量140mm
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コラム 180mm
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スルーアクスル 100mm × 15mm
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スターファングルナットは入っております。
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インナーチューブに目立った傷はありません。
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またこちらの商品は中古品ですので、神経質な方、新品相当をお求めの方のご購入は御遠慮ください。
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GIANT trance advanced 27.5 2 「2016年」に付いていたロックショックスの27.5インチのエアサスになります。トラベル量140mmコラム 180mmスルーアクスル 100mm × 15mmスターファングルナットは入っております。インナーチューブに目立った傷はありません。正常動作確認済み即購入可⭕️お値下げ⭕️ またこちらの商品は中古品ですので、神経質な方、新品相当をお求めの方のご購入は御遠慮ください。