【在庫一掃】 mai様専用　新品COELコエル　ギンガムチェック　ワンピース ブラック　38 ロングワンピース

新品未使用品。

CLANE MARBLE TWIST ONE PIECE

タグ付きです。

定価:39,600円

【コエル coelサイトより商品紹介文引用】

暑い夏の日に1枚で着やすいようにディテールにこだわったキャミワンピース。

軽い素材の細かいギンガムチェックがCOELらしい1枚。

太めの肩ひもを後ろでクロスしたデザインが新鮮。

腰の低い位置からスカートにボリュームを出すことで腰回りがスッキリしたデザインになっていて、細めのウエストベルトをつけることでお腹周りの体型カバーも叶うアイテム。

同じ素材で作ったハットと合わせるコーディネートもオススメ。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···チェック

季節感···春、夏、秋、冬

透け感:なし

裏地:あり

生地の厚さ(ワンピース比較):普通

生地の伸縮:なし(背面ゴム)

ポケット:あり

ヨンア

コエル

coel

美香さん

美香さん着用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コエル 商品の状態 新品、未使用

