【年中無休】 90s Richard Stine Tシャツ Star Reach XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

リチャードスタインのtシャツになります。

人気のデザインかと思います。

原宿の人気古着屋さんでは33000円で売れてました。

oneita(オニータ)の良いタグつきます◎

サイズXLで間違い無いです。

お探しだった方宜しくお願い致します。

他にも多数出品しております。

#山田のメルカリ出品

↑こちらのハッシュタグから、"販売中のみ表示"検索で是非ご覧ください。

vintage古着がお好きな方はもちろん、

pulp fiction(パルプフィクション)やtitanic(タイタニック)やmask(マスク)などの映画movie(ムービー)Tが好きな方や、

ralph lauren(ラルフローレン)やpatagonia(パタゴニア)やcarhartt(カーハート)などのアメカジや

M.C.Escher(MCエッシャー)やkozik(コジック)やpushead(パスヘッド)などのアート物がお好きな方にもおすすめできるかと思います!

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

