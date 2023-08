愛用 regleamダンボールニットベスト ブラック ベスト/ジレ

セール❣️

新品✨ ロゴリボンロングベスト



ロングベントジレ

■カラー

yori ヨリ 19AW グレンチェックジレ / ベスト

ブラック

マリーグロウ ペプラムベスト ブラック ジレ

■サイズ

アルページュストーリー☆パールボタンツイードペプラムジレ

F

♡美品♡ キャバンコットンカシミヤ クルーネックベスト グレー ユニセックス

■素材

シャネル CCマークロゴシルクジレ#38

ポリエステル89%

ifsix was nine パピオンベスト サイズ2

ポリウレタン11%

ベイジ beige, ジレ ベスト



TARO HORIUCHI ノースリーブ ブラウス



atelier naruse アトリエナルセ リネンオックスワークベスト



レア CELINE セリーヌ Sleeveless Linen Wrap Top

※即購入OKです。

シーズンレスアイテム♪マックスマーラMaxMara お洒落ジレ ベージュ系

※簡易包装での発送となります。

試着のみ未使用 CADUNE 川上桃子さんコラボ ジレ&パンツセット

※畳ジワなどはご了承下さい。

ETRE TOKYO ルージーニットベスト - BLACK



【美品】マリリンムーン ミラノリブコクーンニットベスト/ネイビー

新品未使用

滝沢カレン着用 新品!! トゥモローランド ベスト★bacca

ブランドタグ、洗濯タグははずしております。

新品 DES PRES ハイツイストギャバジン ロングジレ

商品の状態に神経質な方はご購入をお控えくださいませ。

【新品未使用】leur logette ルルロジェッタ コルセット ブラトップス



vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド ベスト



PARAGRAPH Shy Smile Vest



イギリスヴィンテージ ジャガードビスチェ コルセット

※洗濯方法

CLANE WOOL N/S ALL IN ONE



二点セット アンティーク調パチワーク個性ベストとパンツ

ホームクリーニング可能。クリーニングネットをご使用ください。中性洗剤使用を使用してください。色移りの可能性がございます淡い色は避け単品洗いをおすすめします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

セール❣️■カラーブラック■サイズF■素材ポリエステル89%ポリウレタン11%※即購入OKです。※簡易包装での発送となります。※畳ジワなどはご了承下さい。新品未使用ブランドタグ、洗濯タグははずしております。商品の状態に神経質な方はご購入をお控えくださいませ。※洗濯方法ホームクリーニング可能。クリーニングネットをご使用ください。中性洗剤使用を使用してください。色移りの可能性がございます淡い色は避け単品洗いをおすすめします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

トータリテ ベストメゾンスペシャル ヴィーガンレザーフリンジベストエトレトウキョウ ハーフジップタートルニットベスト【美品】ポロラルフローレン ベストフェアアイル 綿/絹/カシミア【新品】アルアバイル ダブルオックスミドルジレ