【★超目玉】 tone chase secret エコープレックス preamp エフェクター

所望EP系ブースター/プリアンプです。

AKIMA NEOS King Rocker Bass

ブースト量はマイルドながら音色切り替えのスイッチがなかなか優秀で、歪みの後段に置いてキャラ付けをしてあげると素晴らしいトーンを奏でてくれます。

Vivie ATHENA



Tech21 SANSAMP BASS DRIVER DI 初期型

使用頻度は少なく、主に自宅で使用していました。

MAXON POWER DISTRIBUTOR パワーサプライ

目立った傷や汚れもなく美品かと思います。

希少 Soul Power Instruments Desperado 2

出品前に動作確認したところ異常はなく動作良好でした。

ボス GT-1 マルチエフェクターRoland(中古品)



DOD BASS GRUNCE FX92

ChaseToneは元々国内になかなか入ってくること自体が少ない貴重なペダルです。

デヴィエバー シューゲイザー ハンドメイド品

ただただ希少性があるだけでなく、とても実用的なペダルだと思いました。もっと流行って欲しいです。

visual sound route66 v2



m.o.e fxp Power Enchanter クリーンブースター

この機会に是非ともどうぞ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

所望EP系ブースター/プリアンプです。ブースト量はマイルドながら音色切り替えのスイッチがなかなか優秀で、歪みの後段に置いてキャラ付けをしてあげると素晴らしいトーンを奏でてくれます。使用頻度は少なく、主に自宅で使用していました。目立った傷や汚れもなく美品かと思います。出品前に動作確認したところ異常はなく動作良好でした。ChaseToneは元々国内になかなか入ってくること自体が少ない貴重なペダルです。ただただ希少性があるだけでなく、とても実用的なペダルだと思いました。もっと流行って欲しいです。この機会に是非ともどうぞ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

森永cafe 様専用FOCUSRITE ISA One AnalogueBOSS COMBO DRIVE BC-2 リバプールサウンド VOXCE Pedals / FET Dream[美品]StudioDaydream KCM-OD V9.0 Gold