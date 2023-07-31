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人気のファッションブランド！ PRADA ストレッチシャツ　白シャツ シャツ

商品の説明

プラダの2007年製　白シャツです。
FIVE BROTHER 50s ウールシャツ バッファローチェック アメリカ製

040541● ISSEY MIYAKE 長袖 スタンドカラー シワ加工
柔らかく上品な肌触りと、シワになりにくいストレッチ素材のため伸縮性があり、着やすいです。
MAISON MARGIELA シャツ

ポールスミス Paul smith 総柄シャツ　落書き調　アートヨーロピアン
上品な雰囲気でドレスシーンでも、普段使いでもお使い頂けるアイテムです。
フェンディ fendi 未使用 シルクシャツ ノエルフィールディング コラボ

美品　二回着用　HERMES　エルメス　メンズ　長袖シャツ　サイズ40
45サイズのため、かなり大きめです。
Marine Serre パッチワークデニムシャツ

PENDLETON Plaid Wool Box Shirt (Large)
クリーニング済み
ベビーマイロ迷彩シャツ

ルイヴィトン DNAブルーカラードレスシャツ LOUISVUITTON
カラー:ホワイト
YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ロングシャツ
サイズ:45
GUCCI2017ss エンブロイダリーフラワーシャツ　38
着丈:83cm
Vintage ベロアシャツ
身幅:64cm
クリームソーダ　本革　スエードシャツ　Ｌサイズ　定価３万以上　追加説明あり
肩幅:55cm
CEキャブエンプト オーバーダイシャツ ヴィンテージ加工
袖丈:70.5cm

【新品未使用】AMI PARIS アミパリス 刺繍ロゴ ／シャツ／本物

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドプラダ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【おまとめ品】ゆうぞうゆっち様 専用につき、ご購入はお控え下さい。

JUNYA WATANABE COMME des GARCONS 長袖シャツ

our legacy DANCING SHIRT ダンシングシャツ

【新品未使用】WACKO MARIA × BlackEyePatch アロハ
プラダの2007年製　白シャツです。柔らかく上品な肌触りと、シワになりにくいストレッチ素材のため伸縮性があり、着やすいです。上品な雰囲気でドレスシーンでも、普段使いでもお使い頂けるアイテムです。45サイズのため、かなり大きめです。クリーニング済みカラー:ホワイトサイズ:45着丈:83cm身幅:64cm肩幅:55cm袖丈:70.5cm

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドプラダ
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気のファッションブランド！ PRADA ストレッチシャツ　白シャツ シャツ

3分钟前

人気のファッションブランド！ PRADA ストレッチシャツ　白シャツ シャツ

¥14,500 ¥12,325

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