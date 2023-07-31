人気のファッションブランド！ PRADA ストレッチシャツ　白シャツ シャツ

プラダの2007年製 白シャツです。

FIVE BROTHER 50s ウールシャツ バッファローチェック アメリカ製



040541● ISSEY MIYAKE 長袖 スタンドカラー シワ加工

柔らかく上品な肌触りと、シワになりにくいストレッチ素材のため伸縮性があり、着やすいです。

MAISON MARGIELA シャツ



ポールスミス Paul smith 総柄シャツ 落書き調 アートヨーロピアン

上品な雰囲気でドレスシーンでも、普段使いでもお使い頂けるアイテムです。

フェンディ fendi 未使用 シルクシャツ ノエルフィールディング コラボ



美品 二回着用 HERMES エルメス メンズ 長袖シャツ サイズ40

45サイズのため、かなり大きめです。

Marine Serre パッチワークデニムシャツ



PENDLETON Plaid Wool Box Shirt (Large)

クリーニング済み

ベビーマイロ迷彩シャツ



ルイヴィトン DNAブルーカラードレスシャツ LOUISVUITTON

カラー:ホワイト

YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ロングシャツ

サイズ:45

GUCCI2017ss エンブロイダリーフラワーシャツ 38

着丈:83cm

Vintage ベロアシャツ

身幅:64cm

クリームソーダ 本革 スエードシャツ Ｌサイズ 定価３万以上 追加説明あり

肩幅:55cm

CEキャブエンプト オーバーダイシャツ ヴィンテージ加工

袖丈:70.5cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プラダの2007年製 白シャツです。柔らかく上品な肌触りと、シワになりにくいストレッチ素材のため伸縮性があり、着やすいです。上品な雰囲気でドレスシーンでも、普段使いでもお使い頂けるアイテムです。45サイズのため、かなり大きめです。クリーニング済みカラー:ホワイトサイズ:45着丈:83cm身幅:64cm肩幅:55cm袖丈:70.5cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品未使用】AMI PARIS アミパリス 刺繍ロゴ ／シャツ／本物【おまとめ品】ゆうぞうゆっち様 専用につき、ご購入はお控え下さい。JUNYA WATANABE COMME des GARCONS 長袖シャツour legacy DANCING SHIRT ダンシングシャツ【新品未使用】WACKO MARIA × BlackEyePatch アロハ