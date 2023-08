BRAND:TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

STYLE:sb.0001

COLOR: black

SIZE : 48

QUALITY : cotton100%

PRICE : 43,092/39,000

「ビートルズ」と「ソロイスト.」コラボ

プルオーバーフーディ(2018年)

15回くらい着用しました

ステッカー差し上げます

自宅保管の為ご理解ある方のみご購入お願いします

#TAKAHIROMIYASHITATheSoloist

#タカヒロミヤシタザソロイスト

#ソロイスト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

