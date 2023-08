コメントなしで購入可能です!!

ただし、以下の割引利用の際は購入前にコメントお願いします。

【商品情報】

●ブランド:フレッドペリー

●サイズ:XL

●実寸サイズ

肩幅60.5

身幅60.5

袖丈75

着丈64

※平置き採寸のため若干の誤差はご了承ください。

●カラー:ブラック

●素材:コットン50%ポリエステル50%

●裏地:なし

●商品状態

古着にしてはダメージが少ないレベルです。まだまだ楽しんでいただけます。

【発送について】

☆発送方法

匿名配送にて発送しております。サイズによりゆうゆうメルカリ便(郵便局)での対応になります。

☆発送のタイミング

購入後『24時間以内』に発送いたします。 ただし、出張のためお日にちをいただく場合がございます。

☆梱包

汚損防止や中身が見えないように、二重で梱包しております。

☆メンテナンス

商品は洗濯可能なものは、ホームクリーニングを行っております。

☆最後に

スムーズな取引のために、プロフィールを一度読んでいただきます様お願いいたします。

4510-28

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フレッドペリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメントなしで購入可能です!! ただし、以下の割引利用の際は購入前にコメントお願いします。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××【フォローで最大500円OFF!!】1980~2980円→「100円値引き」 3080~4980円→「200円値引き」 5080~9980円→「300円値引き」 10080円~ →「500円値引き」また、2点以上の購入でさらにお値引き!!詳細は出品ページのプロフィールをご覧ください。 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××他にもトラックジャケットを出品中!! ↓↓↓↓↓↓#doredogトラックトップこちら以外にも古着を出品中!! ↓↓↓↓↓↓#doredog【商品情報】 ●ブランド:フレッドペリー●サイズ:XL●実寸サイズ肩幅60.5身幅60.5袖丈75着丈64 ※平置き採寸のため若干の誤差はご了承ください。●カラー:ブラック●素材:コットン50%ポリエステル50%●裏地:なし●商品状態 古着にしてはダメージが少ないレベルです。まだまだ楽しんでいただけます。 【発送について】☆発送方法 匿名配送にて発送しております。サイズによりゆうゆうメルカリ便(郵便局)での対応になります。☆発送のタイミング購入後『24時間以内』に発送いたします。 ただし、出張のためお日にちをいただく場合がございます。☆梱包汚損防止や中身が見えないように、二重で梱包しております。 ☆メンテナンス商品は洗濯可能なものは、ホームクリーニングを行っております。☆最後にスムーズな取引のために、プロフィールを一度読んでいただきます様お願いいたします。4510-28

