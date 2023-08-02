注目ショップ OFF-WHITE 新品20SS ドリッピング XXS オーバーサイズ アロー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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こちらの商品は、新品正規品20SS OFF-WHITE ドリッピング アロー オーバーサイズ XXSになります！

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25000円程で購入したのですが1度も使用していない為、新品未使用品になります( ´・ω・`)

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オーバーサイズモデルですのでレディースの方はワンピース感覚で着用するのもオススメです。

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90s USA製 アルツハイマー ボランティアTシャツ

オーバーサイズなのでかなりゆったり着れます(oˆ罒ˆo)

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写真追加も言ってもらえれば写真UPします！

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身幅: 58cm

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肩幅 :50cm

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袖丈 :21.5cm

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※ メジャーでの実寸ですので多少の誤差は御理解ください。

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＃季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

▪️ご覧いただきありがとうございます(,,・ω・,,)こちらの商品は、新品正規品20SS OFF-WHITE ドリッピング アロー オーバーサイズ XXSになります！25000円程で購入したのですが1度も使用していない為、新品未使用品になります( ´・ω・`)今シーズンの夏にでもどうですかね？꒰ ¨̮ ꒱⸝オーバーサイズモデルですのでレディースの方はワンピース感覚で着用するのもオススメです。オーバーサイズなのでかなりゆったり着れます(oˆ罒ˆo)写真追加も言ってもらえれば写真UPします！かっこいいので是非おすすめします!!即購入⭕️です(꒪˙꒳˙꒪ )ノ゛送料無料です‼️サイズXXS着丈: 70cm 身幅: 58cm肩幅 :50cm 袖丈 :21.5cm ※ メジャーでの実寸ですので多少の誤差は御理解ください。#オフホワイト＃OFF-WHITE＃Tシャツ＃オーバーサイズ＃袖丈···半袖＃季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

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