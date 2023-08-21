話題の人気 N.HOOLYWOOD FIELD JACKET ミリタリージャケット

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド エヌハリウッド 商品の状態 未使用に近い

nハリ本店で購入しました。サイズ40(M相当)カラーブラック定価44,000円着丈：69.5ｃｍ肩幅：62.5ｃｍ袖丈：59.5ｃｍ身幅：64.5ｃｍ誤差はすみません。・US軍のM-1943からデザインを着想したショートブルゾン。 ・着丈を短く調節し、極力ディテールを削ぎ落とした一枚。胸元にはマチ付きのフラップポケットを、サイドにはシームポケット付き。パッカリングを際立たせたステッチワーク。ダブルファスナーの引き手にはロゴを刻印したレザーを使用。独創的な立体感を生み出すスリーブのタックは今シーズンを象徴するギミック。 ・リラックスしたドロップショルダー、身幅にゆとりをもたせたボックスシルエット。 ・軽量な上に美しい発色と光沢のあるナイロンに定評がある、イタリアの老舗LIMONTA社のリサイクルナイロンを使用した高密度タフタ素材。星野源さん着用品タリアトーレ HEVO エヌハリ n.hollywoodブラックレーベル バーバリー ギャルソン1LDK yaeca unused bukht my beautiful HUFedwina horl ethosens hare digawel FACETASMsunsea paul smith ドリスヴァンノッテン factotumundercover アンダーカバー lad musician A.P.Cbeams issey miyake comme des garcons s'yte a.p.c Y-3 yohji yamamoto ヨウジヤマモトunited arrows tircot イッセイミヤケ neonsign+Noir ウィザード wizzard stof ミハラヤスヒロJULIUS ユリウス Sise shareef hatra wildthingssaint laurent サンローラン ジョンローレンスサリバン ギャルソン ami ato the north face ノースフェイスGalaabenD kiryuyrik Iroquois palace supremeBEAMS united arrows EDIFICE 417 hare ハレschott など好きな人おすすめです！

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