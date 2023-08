訳あり boys The no hoodie patience パーカー

今は販売していない色です!着用1回きりですので新品に近いです

THE BOY HAS NO PATIENCE[ザ・ボーイ・ハズ・ノー・パーティエンス]

2021年中国発のブランド。「スター・ウォーズ」シリーズからイン スピレーションを受けブランドコンセプトの「The Boy Has No Patience」は文字通り「忍耐力のない少年」を意味し愛する人や物に対しては忍耐強くありなさい。という思いが込められている。

先月にはトラックで7都市を周るPOP UP TOURを行い大勢の若者で賑わった。

また、ECサイトのSOLDOUT率が90%にもなるほどの人気ぶりで近々、3都市に実店舗をオープンする予定。アパレルブランドだけではなく、クリエィティブにも精力を注ぎ

音楽やパーティ、3Dアートなど多方面でも活動している。今DROPでは、トレンドである迷彩柄のセットアップやメッシュキャップを展開。ダメージやプリントを加え、The Boy Has No Patienceらしさを演出。キャップやベルトのカラバリも豊富に揃えて登場。

今後アパレル、アートワーク共にブランドの動向にも注目したい。

◆HOODIE / PARKA / SWEAT / フーディー / パーカー / スウェット

◆ユニセックス

◆商品詳細

・コットン 100%

・ジップパーカー

・No Patienceロゴ柄フルプリント

・バックロゴプリント

・オーバーサイジング

・ボックスシルエット

・YKKシルバージップ使用

unknown unknownlondon afewgoodkids doncare fff

chrome hearts a few good kids afgk salute ESSENTIALS hermetic maison emerald medm poshbrain parasona stugazi evae mob WASTED PARIS hermetic

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···ジップアップ

素材···パイル

ポケット···あり

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

