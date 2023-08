激安本物 ミステリーランチ スクリー 38l 登山用品

廃盤になっているミステリーランチのアウトドア用のリュックです。

現行モデルにはない38lです。

カラーも現行モデルにはない組み合わせなので

人とかぶることはまずないと思います。

メルカリでも同サイズ、同カラーはありませんでした。

2018年に購入、登山ではジャンダルムに登りに行った時に一回、その後旅行に数回利用しました。

かなり丁寧につかっていたので、目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古であることをご理解ください。

それなりに大物にはなり、配送料もかかるので

お値引きは検討しておりません。

ミステリーランチ スクリー MRANCH19761081 SCREE 38L ザック(MRANCH19761081-0888564171097)

本体:約 W350×H550×D130(mm)

背面長:46-53cm(背面調整可能な商品です)

重量:約 1450グラム

容量:約 38L

素材:420DRobicナイロン(表地)

カラー Galaxy

サイズ M/L

商品の情報 ブランド ミステリーランチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

