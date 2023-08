セール特価 NEW BALANCE 950 V2 スニーカー

New Balance M950B2N 950V2 US 10.5 4E EXTRA WIDE

日本未発売モデルです。

US ARMY, US NAVY, US AIR FORCEの新入隊スタッフのランニングシューズとして2014年国防省予算化以降、プロトタイプから実採用されたモデルです。 米国で国防製品の素材調達において、国産品の使用を義務付ける法律「Berry Amendment」に準拠させたスニーカーとして開発され、100% 米国製のシューズを提供することのできるニューバランスが軍に向けて開発した特殊な1足。フィット性を一段と高めるFANTOM FITが採用されスポーティーなルックスが特徴的。分厚いクッションやソールにはビブラムソールを採用。

素材:合成繊維/ラバー等

MADE IN USA

通常より小さめのサイズ感のため大きめでの着用をオススメ致します。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

