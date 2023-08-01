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本命ギフト 富士通PFUドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300 black PC周辺機器

商品の説明

・富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300 (最新/高速毎分30枚/両面読取/Uターンスキャン・リターン スキャン対応/Wi-Fi対応/USB接続/コンパクト/書類/レシート/名刺/写真) (black)
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ブランド富士通
商品の状態新品、未使用

富士通PFUドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300 black
・富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300 (最新/高速毎分30枚/両面読取/Uターンスキャン・リターン スキャン対応/Wi-Fi対応/USB接続/コンパクト/書類/レシート/名刺/写真) (black)・令和5年5月に購入し、新品・未使用です。・書類整理のために購入しましたが、使用せず対応できたため、出品することになりました。・カラー···ブラック#富士通#スキャナ#FUJITSU#scansnap#black#ix1300

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商品の状態新品、未使用

本命ギフト 富士通PFUドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300 black PC周辺機器

41分钟前

本命ギフト 富士通PFUドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300 black PC周辺機器

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