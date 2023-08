90s頃のtシャツです。

ボディはT-America製。

ブラック、黒ボディにシングルステッチの仕様。

プリントはDru Hillとは、1996年にデビューしたアメリカの4人組男性R&Bユニットです。

サイズはXLでオーバーサイズ、ビッグシルエット。

生地 アメリカ製

縫製 ドミニカ

サイズ XL

肩幅 56

袖丈 22

身幅 61

着丈 72

全体にヤケ、プリント付近に小さなダメージあり

企業 音楽 ヒップホップ ラップ ラッパー ミュージック

ヴィンテージ アメリカ ヴィンテージ ビンテージ ヴィンテージ アメリカ製 USA製 ビンテージ 50s 60s 70s 80s 90s クラシックデザイン 個性 シングルステッチ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

