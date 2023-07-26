お知らせ ログイン 会員登録 出品
【 開梱 設置?無料 】 S2721QS Dell 27 モニター 4K インチ ディスプレイ

商品の説明

モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
BENQ MOBIUZ ゲーミングモニター 27インチ EX2710
解像度（規格）···4K（3840x2160）
OYJ様　専用
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···～61Hz未満
DELL S2240T 21.5インチ フルHD マルチタッチディスプレイ

★HP Z24n G2 24インチ1920*1200　モニター
2x HDMI、1x DisplayPort
Acer ゲーミングモニター　QG241Y
電源ケーブル、HDMI ケーブル付属、外箱なし
Acer KG251Q Jbmidpx 24インチ ゲーミングモニター

【musasabi様専用】ASUS モバイルモニター　MB16AH-J 15.6
約 1 年半テレワークで使用しました。ドット抜けや動作上の不具合はありませんが、多少の汚れやキズがあります。
フィリップス 43インチ4Kモニタ BDM4350【バックライト不調・送料込み】

ASUS エイスース VG27AQL1A TUFゲーミングモニター
外箱がありませんので値下げします。

EVICIV 13.3インチ モバイルモニター フルHD 薄型 ディスプレイ

商品の情報

ブランドデル
商品の状態やや傷や汚れあり

BenQ GL2580HM 24.5インチ 液晶モニター
モニタサイズ···24インチ～30インチ未満解像度（規格）···4K（3840x2160）リフレッシュレート(垂直走査周波数)···～61Hz未満2x HDMI、1x DisplayPort電源ケーブル、HDMI ケーブル付属、外箱なし約 1 年半テレワークで使用しました。ドット抜けや動作上の不具合はありませんが、多少の汚れやキズがあります。外箱がありませんので値下げします。

商品の情報

ブランドデル
商品の状態やや傷や汚れあり

【 開梱 設置?無料 】 S2721QS Dell 27 モニター 4K インチ ディスプレイ

22分钟前

【 開梱 設置?無料 】 S2721QS Dell 27 モニター 4K インチ ディスプレイ

¥27,000 ¥15,120

(税込) 送料込み
9
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

df83af

 1564

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

df83af
【 開梱 設置?無料 】 S2721QS Dell 27 モニター 4K インチ ディスプレイ 【 開梱 設置?無料 】 S2721QS Dell 27 モニター 4K インチ ディスプレイ

【Amazon.co.jp限定】Dell S2721QS 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/DP・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調節/AMD FreeSync/スピーカー付)

【Amazon.co.jp限定】Dell S2721QS 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/DP・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調節/AMD FreeSync/スピーカー付)


Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD IPS 超薄型 ベゼルモニター AMD FreeSync HDMI DisplayPort VESA認定 シルバー

Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD IPS 超薄型 ベゼルモニター AMD FreeSync HDMI DisplayPort VESA認定 シルバー


Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD (3840 x 2160) IPS 超薄型 ベゼルモニター AMD FreeSync (HDMI DisplayPort) VESA認定 シルバー

Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD (3840 x 2160) IPS 超薄型 ベゼルモニター AMD FreeSync (HDMI DisplayPort) VESA認定 シルバー


Amazon.co.jp: Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD IPS 超薄型

Amazon.co.jp: Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD IPS 超薄型


Dell 4K ワイドフレームレスモニター 27インチ S2721QS & エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで対応 45-241-224 セット

Dell 4K ワイドフレームレスモニター 27インチ S2721QS & エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで対応 45-241-224 セット


レビュー】27インチ4KモニターDELL S2721QSをサブモニターとして購入

レビュー】27インチ4KモニターDELL S2721QSをサブモニターとして購入


Amazon.co.jp: Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD IPS 超薄型

Amazon.co.jp: Dell (デル) S2721QS 27インチ 4K UHD IPS 超薄型

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【 開梱 設置?無料 】 S2721QS Dell 27 モニター 4K インチ ディスプレイ
© www.inba.net, Inc.