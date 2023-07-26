【 開梱 設置?無料 】 S2721QS Dell 27 モニター 4K インチ ディスプレイ

モニタサイズ···24インチ～30インチ未満

BENQ MOBIUZ ゲーミングモニター 27インチ EX2710

解像度（規格）···4K（3840x2160）

OYJ様 専用

リフレッシュレート(垂直走査周波数)···～61Hz未満

DELL S2240T 21.5インチ フルHD マルチタッチディスプレイ



★HP Z24n G2 24インチ1920*1200 モニター

2x HDMI、1x DisplayPort

Acer ゲーミングモニター QG241Y

電源ケーブル、HDMI ケーブル付属、外箱なし

Acer KG251Q Jbmidpx 24インチ ゲーミングモニター



【musasabi様専用】ASUS モバイルモニター MB16AH-J 15.6

約 1 年半テレワークで使用しました。ドット抜けや動作上の不具合はありませんが、多少の汚れやキズがあります。

フィリップス 43インチ4Kモニタ BDM4350【バックライト不調・送料込み】



ASUS エイスース VG27AQL1A TUFゲーミングモニター

外箱がありませんので値下げします。

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 やや傷や汚れあり

モニタサイズ···24インチ～30インチ未満解像度（規格）···4K（3840x2160）リフレッシュレート(垂直走査周波数)···～61Hz未満2x HDMI、1x DisplayPort電源ケーブル、HDMI ケーブル付属、外箱なし約 1 年半テレワークで使用しました。ドット抜けや動作上の不具合はありませんが、多少の汚れやキズがあります。外箱がありませんので値下げします。

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 やや傷や汚れあり

EVICIV 13.3インチ モバイルモニター フルHD 薄型 ディスプレイBenQ GL2580HM 24.5インチ 液晶モニター