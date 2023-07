観覧ありがとうございます。

Nintendo Switch バッテリー拡張モデル ネオンブルーネオンレッド

2017年11月2日に購入、数回遊んでからはタンスの中で眠っておりました⋯

遊ぶ機会がないためソフトと纏めて出品致しました。特に大きな傷はありませんがゲーム機使用済、ソフト中古品の為傷や汚れありにしてます。

⚠注意事項いくつかあるのでお手数ですが、必ず最後までお読み下さいm(_ _)m

◎即購入

☓値下げ ☓バラ売り

☓追加写真(10枚限度の為)

☓転売目的購入を思わせる方(同じ商品大量に売っているのにもかかわらず値下げ購入しようとしている)

★ゲーム機本体:セーフモード初期化済

※動作問題なし

SONY:PlayStationVITA PCH-2000 ZA23

color: アクアブルー

ゲーム機本体種類: PlayStationVITA

ポータブルタイプ

※使用済ですがPlayStation Vita本体の黒いケース

付属します。色は黒、ケース内網目状ポケット、ソフトカード5枚目入るゴムバンドついてるものです。

画面の保護フィルムは一番安いの使用してましたが劣化していた為処分済。気になる方お手数ですが自分で購入して下さい⋯。

★メモリーカード:PlayStation Vita専用 64GB

※フォーマット(初期化)済

⚠写真参照:一度だけ取り出して確認した所基盤に傷あり。メモリーカード問題なく使用可能。

⚠メモリーカードは元の紙製ケースに入れられなかったので本体にセット済です。

★ゲームソフト

・Fate extella フェイト/エクステラ

・太鼓の達人 Vバージョン

※両方共中古購入ソフト

梱包はダンボール使用、中身は水濡れ防止、クッション材等で保護、追跡機能付きの発送方法で発送致します。

商品に関して、何か質問ありましたら、仕事中は返信遅れてしまいますがお気軽にコメント頂ければと思います(•ᴗ•)

⚠発送に関して

設定した発送方法での発送が仕事や休みの都合で遅れてしまう場合、最短で発送できる方法に変更させて頂くことがあります。

その際は必ずお取引相手様の承認の上変更しますので、お手数ですが取引メッセージの確認頂きたいと思います。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。

#ソニー #SONY #PlayStation_Vita

#PS_Vita

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

