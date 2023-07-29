全国宅配無料 ミラン　ユニフォーム　セリエA バッジョ　柴田ひかり　在原みゆ紀　三笘薫 ウェア

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商品の説明

【商品】
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1995年　ACミラン　ユニフォーム
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【ブランド】
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【サイズ】
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着丈70cm程度
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後ろは73cm程度
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身幅55cm程度
Reebok　リーボック　ボルトンワンダラーズ　16　中田英寿　ユニフォーム　L
肩幅46cm程度になります。
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長期自宅保管ですが、キレイな状態です。
アルゼンチン代表　カタール　ワールドカップ2022 優勝記念　パーカー　M
お見逃しなどありましたらご容赦下さい。
ルース　上下セット

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マンチェスターシティ デブライネ 20-21 CL決勝ユニフォーム 新品タグ付き
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ヴィッセル神戸　10 ポドルスキ

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商品の情報

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